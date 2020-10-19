Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya meseleleri ele alındı.
Çavuşoğlu ayrıca Kırgızistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le, kendisini tebrik etmek için bir görüşme gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.