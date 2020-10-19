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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

Murat Özgür Güvendik   | 19.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz ve Libya meseleleri ele alındı.

Çavuşoğlu ayrıca Kırgızistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le, kendisini tebrik etmek için bir görüşme gerçekleştirdi.

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