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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." ifadelerini kulandı.

Selma Kasap   | 19.10.2020
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Twitter hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçimine yönelik yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Olağan şüpheliler, KKTC'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye'yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi. Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs'ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım."

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