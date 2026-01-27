Dolar
Gündem

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı

İstanbul'da, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" sistem aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Mikail Bıyıklı, Emrah Gökmen  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasal bahis işletmelerinde "kapalı devre" olarak adlandırılan sistem üzerinden yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla bahis ve kumar oynatıldığı, işletmelere gelen kişilerin telefonları üzerinden ya da fiziki temasla bu sitelere yönlendirilerek bahis oynamalarının sağlandığı belirlendi.

Resmi olarak faaliyet gösteren 5 farklı işletme üzerinden yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin, 2023-2025 yıllarında banka hesaplarında gerçekleşen para hareketinin yaklaşık 600 milyon lira olduğu tespit edildi.

Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

