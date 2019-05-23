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Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Merhum Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anıyorum. Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı." değerlendirmesinde bulundu.

Aynur Ekiz   | 23.05.2019
Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anarak, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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