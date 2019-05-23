Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Merhum Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anıyorum. Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında andı.
Merhum Akif Emre’yi vefatının ikinci yılında rahmetle anıyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 23 Mayıs 2019
Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı.
Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/lwWSNEWXLH
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci yazar Akif Emre'yi vefatının 2'nci yılında rahmetle anarak, "Değerli bir entelektüeldi. Özgüven sahibi bir Müslüman'dı. Güzel insandı. İyi adamdı. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.