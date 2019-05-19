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'19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerini kullandı.

Aynur Ekiz   | 19.05.2019
'19 Mayıs 1919 cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür'

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs 1919 Hakk'ın ve milletin desteğinden başka hiçbir şeye güvenmeden göğsünü düşmana siper edenlerin, cesaret ve inançla tarihin akışını değiştirenlerin günüdür." ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919 yılında 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıp 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla ilk adımı atılan büyük yürüyüşün, Milli Mücadelemizin 100. yılını gururla kutladığını belirten Altun şunları kaydetti:

"Bütün istiklal ve istikbal kahramanlarımızı, 19 Mayıs 1919'dan bugüne vatan ve bayrak için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Gençlerimizin kendilerine armağan edilen 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu cennet vatanı daima koruyacaklarına ve 19 Mayıs ruhundan ilham alarak ülkemizi daima daha ileri taşımak için var güçleriyle çalışacaklarına inanıyorum."

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