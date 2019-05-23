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Meteorolojiden 11 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 11 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Ergün Haktanıyan,Muhammet Mutaf   | 23.05.2019
Meteorolojiden 11 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın zaman zaman hızı saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 21.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yarın kuvvetli fırtına olacağı uyarısı yapıldı. 

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'den 21.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde güney ve güneybatılı yönlerden hızı yer yer saatte 75-88 kilometre olan kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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