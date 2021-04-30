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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz

İletişim Başkanı Altun, "Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.04.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.

Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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