Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz
İletişim Başkanı Altun, "Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız." ifadesini kullandı.
Salgınla mücadele ederken, sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 30, 2021
Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız.
Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız.
Milletimize hayırlı olsun. https://t.co/7h5JhcXF7k
Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Salgın kısıtlamalarını dikkate alarak hak kayıplarının önüne geçecek önemli düzenlemeler yapıyoruz." paylaşımına yer verdi.
Fahrettin Altun, "Salgınla mücadele ederken sosyal devlet anlayışımızdan taviz vermiyoruz. Esnafımızın, sanayicimizin, emeklimizin, işçimizin ve köylümüzün yanındayız. Verdiğimiz destekler ve yaptığımız düzenlemelerle bu zorlu süreci el birliğiyle atlatacağız. Milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.