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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Barış Gündoğan   | 31.01.2020
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan Dodecanese'nin 79,62, Marmaris'in 161 kilometre açıklarında saat 07.34'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 18,90 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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