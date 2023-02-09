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Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Kahramanmaraş'ta 70 saat sonra enkazdan baba ve iki oğlu kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Samsun'dan giden itfaiye ekibi, depremden 70 saat sonra bir binanın enkazından 3 kişiyi sağ çıkardı.

İlyas Gün   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta 70 saat sonra enkazdan baba ve iki oğlu kurtarıldı

Samsun

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Samsun'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 3 itfaiye aracı ve 25 personelden oluşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde 70 saattir enkaz altında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Ali ve oğulları 22 yaşındaki İbrahim Ali ile 15 yaşındaki Muhammet Ali'yi 8 saatlik çalışmanın ardından sağ kurtardı.

Baba ve 2 oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde üç günde 2'si bebek toplam 14 kişiyi enkazdan kurtardı.


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