Kahramanmaraş'ta 70 saat sonra enkazdan baba ve iki oğlu kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Samsun'dan giden itfaiye ekibi, depremden 70 saat sonra bir binanın enkazından 3 kişiyi sağ çıkardı.
Samsun
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Samsun'dan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giden 3 itfaiye aracı ve 25 personelden oluşan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kümbet Mahallesi'nde 70 saattir enkaz altında bulunan 50 yaşındaki Ahmet Ali ve oğulları 22 yaşındaki İbrahim Ali ile 15 yaşındaki Muhammet Ali'yi 8 saatlik çalışmanın ardından sağ kurtardı.
Baba ve 2 oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi.
Samsun'dan Kahramanmaraş Elbistan'a giden itfaiye ekipleri, depremden 70 saat sonra bir binanın enkazından baba ve 2 oğlunu sağ çıkardı https://t.co/Wh1D1TdCOj pic.twitter.com/oLhx06QOBN— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 9, 2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deprem bölgesinde üç günde 2'si bebek toplam 14 kişiyi enkazdan kurtardı.
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