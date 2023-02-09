Dolar
18.83
Euro
20.29
Altın
1,881.86
ETH/USDT
1,636.90
BTC/USDT
22,738.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanda arama kurtarma çalışması devam ediyor Adana merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477. Sokak Zeray Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 2 kadın 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altındaki 2 kadın, Trabzon'dan giden ekipler tarafından 80 saat sonra kurtarıldı.

Meltem Yılmaz Karakurum   | 09.02.2023
Kahramanmaraş'ta 2 kadın 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinin, depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da 3 ayrı ekiple kurtarma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Depremin 4. gününde Elbistan'da mucizeye tanık olunduğu ifade edilen açıklamada, ekiplerin 80. saatte 2 kadını enkaz altından kurtarmasının herkesi duygulandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremin 4. gününde vatandaşlarımızın yıkılan binaların enkazından sağ çıktığını görmek umudumuzu artırıyor. Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yürüten ekiplerimiz, şu ana kadar ikisi bebek olmak üzere toplam 12 kişiyi göçük altından kurtardı."

Arama kurtarma ekiplerinin, AFAD'ın yönlendirmesi doğrultusunda bölgedeki çalışmalarına devam edeceği bildirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansı muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği depremde hayatını kaybetti
MEB'in 4 bini aşkın öğretmeni, deprem bölgesinde arama kurtarmada görev alıyor
Alanya'ya getirilen depremzedeler otellere yerleştiriliyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta deprem bölgesine yardımlar sürüyor
İç Anadolu'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 2 kadın 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta 2 kadın 80 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Adıyaman'da 72 saat sonra enkazdan çıkarılan genç, ailesinden gelecek iyi haberi bekliyor

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra bir kadın sağ çıkarıldı

Trabzon'dan deprem bölgesine giden ekipler 1'i bebek 3 kişiyi kurtardı

Trabzon'dan deprem bölgesine giden ekipler 1'i bebek 3 kişiyi kurtardı
Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Erva bebek, annesine hastanede kavuştu

Adıyaman'da enkazdan çıkarılan Erva bebek, annesine hastanede kavuştu
Trabzon'dan jandarma arama kurtarma timleri deprem bölgesine uğurlandı

Trabzon'dan jandarma arama kurtarma timleri deprem bölgesine uğurlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet