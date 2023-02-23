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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirterek, "Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu, 11'i yapı sahibi." dedi.

Mümin Altaş   | 23.02.2023
Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi tutuklandı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

Ankara

Bakan Bozdağ, "2015-2023 arasında 7 bin 91 kentsel dönüşüm davası var. Bu davalar kentsel dönüşümü yavaşlattı, 2012'de çıkan yasa nedeniyle atılması gereken adımlar atılamadı." dedi.

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