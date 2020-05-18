Euro
7.45
Dolar
6.89
BIST 100
100,057.90
Altın
1,758.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana’da orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Fikret Kavğalı   | 18.05.2020
Adana’da orman yangını

Adana

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kozan ilçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nin Çayüstü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri ile Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden yaklaşık 25 arazöz ve yangınla mücadele personeli sevk edildi.

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle giderek büyüyen yangına olay yerine gelen orman ekipleri müdahale ediyor.

Jandarma ekipleri de yangın yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Söz konusu alanın geçen yıllarda da yangın nedeniyle tahrip olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 307'ye yükseldi
Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları artıyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirlerle yaşamaya uzun bir süre daha devam edeceğiz

Benzer haberler

Adana’da orman yangını

Adana’da orman yangını

Çalışması engellenen Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve tanıklar olay anını anlattı

KKTC'deki yangına müdahale için Türkiye'den iki helikopter gönderildi

Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı
Adana'da karpuz hasadı hafta sonu başlayacak

Adana'da karpuz hasadı hafta sonu başlayacak
Salgın sürecinde bir araya gelmeden polisiye film çektiler

Salgın sürecinde bir araya gelmeden polisiye film çektiler