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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Fikret Kavğalı  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 ACT 241 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Olayı görenlerin ihbarıyla kaza bölgesine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile tarım işçisi oldukları öğrenilen 14 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

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