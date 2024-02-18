Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Spor Salonu'nda 31 Mart Yerel Seçimleri Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şişli ve Ataşehir Kastamonulular buluşmalarına iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım ve proje lansman programına katılacak.
(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar Yardımlaşma Derneğinin 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na iştirak edecek.
(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının ardından kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmalar takip ediliyor.
(Erzincan) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 5 kişiyi arama çalışması izleniyor.
(Bursa)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kağıthane Belediyesinin düzenlediği bisiklet dağıtım törenine katılacak.
(İstanbul/11.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 26. haftasına; Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor, Gaziantep FK-Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor ve MKE Ankaragücü-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Gaziantep/İstanbul/16.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Trendyol 1. Lig'in 23. haftasına; Erzurumspor FK-Adanaspor, Bodrum FK-Altay, Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK ve Ümraniyespor-Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.
(Erzurum/Muğla/13.30/Sakarya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)
4- TFF 2. Lig gruplarında 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.
5- TFF 3. Lig gruplarında 20. hafta maçları tamamlanacak.
6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasına; OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın, Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Antalya Büyükşehir Belediyesi Toroslar Basketbol ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/Hatay/14.00/İstanbul/15.00/15.00/Kocaeli/17.30) (Fotoğraflı)
7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftası; Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor, Çukurova Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru-Beşiktaş Ayos ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop müsabakalarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/Adana/Aksaray/14.00/Aydın/15.00) (Fotoğraflı)
8- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftası, Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.
(Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı)
9- 6. Etnospor Forumu, Antalya'da tamamlanacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)
10- Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.
(Konya/15.30) (Fotoğraflı)
11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasına, Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor müsabakasıyla devam edilecek.
(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)
12- Avrupa Güreş Şampiyonası, Romanya’da serbest stilde müsabakalarla tamamlanacak. 61, 74, 86, 92, 125 kilolarda repesaj ve finaller yapılacak.
(Bükreş) (Fotoğraflı)
13- Avrupa Halter Şampiyonası, Bulgaristan'da sürüyor. Milli sporculardan 81 kilo kadınlarda Dilara Narin, 96 kilo erkeklerde Enes Çelik, podyuma çıkacak.
(Sofya)
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.