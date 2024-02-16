Dolar
30.82
Euro
33.19
Altın
2,007.08
ETH/USDT
2,826.00
BTC/USDT
52,249.00
BIST 100
9,266.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyarbakır’da AK Parti Bağlar Seçim Bürosu açılışında konuşuyor Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan, geniş bir alanında toprak kayması meydana gelen altın madeninin girişinden yayındayız
logo
Gündem

Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor

Gaziantep'te orman yangınlarında zarar gören her 1 ağacın yerine 10 fidan dikilerek bölgenin yeniden yeşermesi sağlanıyor.

Okan Coşkun  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Temmuz-Eylül 2023'de çıkan orman yangınlarında 101 hektar alan zarar gördü.

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Veli Topçu, AA muhabirine, bölgede yanan bölgeleri tekrar eski haline döndürmek için hızla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yanan alanları tekrar fidan dikilmeye hazır hale getirdiklerini anlatan Topçu, şunları söyledi:

"Dikim çalışmalarımız devam ediyor, alanlarda bölge köylerimizdeki vatandaşlarımız çalışıyor. Kartal mevkisinde 98 hektarlık bir ormanımız zarar gördü. Yanan yerleri hızlı şekilde ağaçlandırarak eski haline getireceğiz. Yangınlarda yaklaşık 15 bin ağacımız yandı. Bu yanan ağaçlar tamamen küle dönüşmedi. Ağaçların dalları ve yaprakları yandı, kalan kısımları da biz keserek endüstriyel alanda kullanarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bu alana aynı zamanda 12 milyon tohum ekiyoruz."

"Tekrardan ormanlarımızı inşa edeceğiz"

Çalışmaların aksamadan yapıldığını belirten Topçu, "Orman kanunları gereği hızlı şekilde çalışmalara başlamıştık. 15 bin ağacımız yangınla beraber yok oldu. Bunların yerine 150 bin civarında fidan dikiyoruz. 1 ağacın yerine 10 fidan dikmiş olacağız. Tekrardan ormanlarımızı inşa edeceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, AKPM'de Azerbaycan heyetinin yetki belgelerinin onaylanmamasından esef duyuyor
BOTAŞ, Hatay'da doğal gaz arzı sağlayan boru hattında akışın yeniden başladığını bildirdi
Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor
Deprem riskini azaltmanın yolu zemine uygun yapılar inşa etmekten geçiyor
Merasim Sokak saldırısının üzerinden 8 yıl geçti

Benzer haberler

Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor

Gaziantep'te yanan 15 bin ağacın yerine 150 bin fidan dikiliyor

Gaziantep FK'nin forveti Dragus, gollerine devam etmek istiyor

İslahiye'deki afet konutları hak sahiplerine teslim ediliyor

Antalya'da tersanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da tersanede çıkan yangın kontrol altına alındı

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor

Depremde enkazdan kurtarılan Ayşegül yeniden yürüyebilmek için destek bekliyor
Hawaii'deki orman yangını kurbanlarının ailelerine 1,5 milyon dolar tazminat teklif edildi

Hawaii'deki orman yangını kurbanlarının ailelerine 1,5 milyon dolar tazminat teklif edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet