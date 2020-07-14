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Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesinde tören düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesinden uğurlandı.

Hilal Uştuk   | 14.07.2020
Adalet Ağaoğlu için Boğaziçi Üniversitesinde tören düzenlendi

İstanbul

Tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi, vasiyeti üzerine Boğaziçi Üniversitesinden uğurlandı.

Sabaha karşı yaşamını yitiren usta yazar için "fahri doktora" unvanına sahip olduğu üniversitede yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri dolayısıyla az sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla bir tören düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, rektörlük binası önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Ağaoğlu'nun çok değerli bir edebiyatçı olduğunu belirterek, "Adalet Hanım ve eşi Halim Bey, Boğaziçi Üniversitesine eskiden beri çok değer verirlerdi. Öğrencilerimize verdikleri burslarıyla ve kendi eserleriyle sürekli üniversitemize destek verdiler. Dolayısıyla onun vasiyetini yerine getirmek üzere buradayız. Şartlar nedeniyle maalesef bir tören yapamıyoruz ancak üniversitemizden uğurlanmayı vasiyet ettiği için, vasiyetini yerine getirmek adına, buradan hep birlikte ebediyete uğurluyoruz. Hem Halim Bey'e hem Adalet Hanım'a rahmet diliyoruz. Bundan sonra da üniversitemize yaptığı bağışlarla, öğrencilerimize yaptığı destekleri devam edecek ve ismi bu şekilde yaşamaya devam edecek." dedi.

Üniversitenin kütüphanesi içinde usta yazarın eserlerinin ve çalışmalarının yer aldığı bir köşe olduğuna dikkati çeken Özkan, "Bundan sonra orada da eserleriyle üniversitemizde çalışma yapan her araştırmacıya kaynak olmaya devam edecek. Hepimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Kendisini ebediyete uğurluyoruz. " ifadelerini kullandı.

Törene Ağaoğlu'nun yeğeni Suat Sümer de katıldı.

Ağaoğlu'nun cenazesi, yarın Ankara'da Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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