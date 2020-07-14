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MSB: İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Merve Yıldızalp Özmen   | 14.07.2020
MSB: İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır Fotoğraf: İzzeddin İdilbi / AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

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