MSB: İdlib'de teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmamıştır
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında teröristlerce düzenlenen bombalı araç saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib'de barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21'inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergahında bombalı araç saldırısı düzenlendiği belirtildi.
21’inci TR-RF Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında intikal güzergâhında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlenmiş, konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana gelmiş, can kaybı yaşanmamıştır.https://t.co/sVzZbJ5PS2#MSB #TSK pic.twitter.com/eItVfMCMnq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2020
Saldırıda konvoyda görevli 2 araçta kısmi hasar meydana geldiği ifade edilen açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, TR-RF Mutabakatı çerçevesinde yürütülen birleşik devriye faaliyetlerine gerekli tüm tedbirlerin alınarak kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.