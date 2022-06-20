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Teknoloji, TEKNOFEST

TEKNOFEST "Take Off Girişim Zirvesi" başvuruları başladı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi ekim ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Hatice Şenses Kurukız   | 20.06.2022
TEKNOFEST "Take Off Girişim Zirvesi" başvuruları başladı

İstanbul

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde gerçekleştirilen Take Off İstanbul'da yarışacak girişimciler için başvurular açıldı.

Türkiye'den ve dünyadan geleceğe yön veren teknoloji liderlerini, çok uluslu şirketleri ve girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirecek Take Off İstanbul, Take Off Bakü'den sonra 2022'de gerçekleşen ikinci zirve olacak.

Zirve şimdiye kadar birçok ülkeden 500'den fazla davetli girişime, 100'ü aşkın konuşmacıya, ekosistemin en iyi yatırımcılarına ve saygın 85 kurumdan çok sayıda profesyonele ev sahipliği yaparak 4 yıl içerisinde bölgeye ve girişimcilere değer katan önemli bir girişimcilik etkinliği haline geldi.

Uluslararası arenada girişimleri tanıtma fırsatı

Türkiye'nin teknoloji girişimleri için bölgesel bir merkez olma hedefine yönelik önemli bir etkinlik olan Take Off Girişim Zirvesi, yerli ve yabancı girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor.

Yurt dışından ve yurt içinden başvuruların alındığı girişim zirvesinde girişimcilere nakit ödül, B2B Görüşmeler ve yatırım görüşmeleri başta olmak üzere birçok özel imkanlar sağlanacak.

Katılımcılara teknoloji girişimlerinde fırsatlar sunan etkinlik, aynı zamanda ünlü girişimcileri canlı dinleme imkanı da sunacak.

Türkiye'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Güneydoğu Asya ve Avrupa bölgelerinde bulunan teknoloji girişimlerinde yatırımcılar için merkezi bir konumda olması ile dikkati çeken zirvede, uluslararası güçlü girişimlere, mentorlara ve kurumsal firmalara İstanbul ev sahipliği yapacak.

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