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Teknoloji, TEKNOFEST

Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte TEKNOFEST hazırlıklarının hızla devam ettiğini belirterek, "Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz." dedi.

İlyas Gün   | 23.06.2022
Samsun'da TEKNOFEST hazırlıkları sürüyor

Samsun

Vali Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri Ömer Kökçam ve T3 heyeti ile Çarşamba Havalimanı'ndaki TEKNOFEST hazırlıklarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz dolayısıyla yüz binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Festival özelinde tüm hazırlıklar için yol haritası oluşturduklarını anlatan Dağlı, "Festivale ev sahipliği yapacağımızın belirlendiği tarihten bugüne, tüm paydaşlarımız ile büyük bir gururla çalışıyor ve heyecanla bu organizasyonu bekliyoruz. Samsun Çarşamba Uluslararası Havalimanı bağlantı noktaları, yol genişletme çalışmaları ve havalimanında dolgu alanlarına yönelik süreçler tüm hızıyla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Vali Dağlı, TEKNOFEST kapsamında gelen misafirlere her anlamda konforlu ve huzurlu bir ortam hazırlamak için canıgönülden çalıştıklarını belirterek, "Ses getirecek bir festivale ev sahipliği yapacağımıza inanıyoruz. Aynı zamanda 100. yılını kutlayacağımız Zafer Bayramı ile aynı tarihte başlayacak olan dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivalinde çıtayı yukarı taşımak istiyoruz. Bu vesileyle tüm paydaşlarımıza, çalışmalarda emeği geçen tüm birimlere ve Samsun halkına destekleri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

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