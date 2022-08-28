Dolar
18.16
Euro
18.10
Altın
1,738.15
ETH/USDT
1,490.40
BTC/USDT
20,019.00
BIST 100
3,146.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu

Türkiye Satranç 1. Lig şampiyonluğuna Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği, 2. Lig şampiyonluğuna Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği ulaştı.

Serhat Çetinkaya   | 28.08.2022
Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları, Konya'da düzenlenen müsabakalarda belirlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 7 gündür devam eden mücadeleler sonunda 1. Lig şampiyonu Hukukçu Fenerbahçeliler Spor ve Kültür Kulübü Derneği oldu.

Ligde ikinciliği Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği, üçüncülüğü Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği kazandı.

İlk üçte yer alan bu kulüpler, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'ne yükseldi.

Türkiye Satranç 2. Ligi'nde şampiyon ise Seyhan Belediye Spor Kulübü Derneği oldu.

Güzelbahçe Altyapı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, Bursa Deneyim Spor Kulübü Derneği üçüncü, Alaçatı Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise dördüncü sırada yer aldı.

İlk dörde giren kulüpler, Türkiye Satranç 1. Ligi'ne yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan trafikte ambulanslara öncelik çağrısı
Taksim Camii'nde 31 hafız için icazet merasimi yapıldı
Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile telefonda görüştü
Türk Kızılaydan Pakistanlı selzedelere yardım

Benzer haberler

Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu

Türkiye Satranç 1. ve 2. Lig şampiyonları belli oldu

Klasik otomobil tutkunlarından '30 Ağustos'a özel konvoy

Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk hayata tutunmaya çalışıyor

Konya'da buzağı kreşinin maskotu üçüzlere şefkatle yaklaşılıyor

Konya'da buzağı kreşinin maskotu üçüzlere şefkatle yaklaşılıyor
Konya'da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor

Konya'da ekim alanı azalan ayçiçeğinde bu yıl yüksek verim bekleniyor
Evinin garajında başladığı tandır ekmeği yapımını üç şubede 23 çalışanıyla sürdürüyor

Evinin garajında başladığı tandır ekmeği yapımını üç şubede 23 çalışanıyla sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet