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ABD'li ünlü şarkıcı Katy Perry'nin yanı sıra Bezos'un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez’in de aralarında bulunduğu uzay yolcuları, başarıyla dünyaya geri döndü.
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Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda haftanın özeti

14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Sporda haftanın özeti

Ankara
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