Sporda haftanın özeti

Ankara
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🏆 Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu— AA SPOR (@aa_spor) April 14, 2025
🏐 Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupasında şampiyonluğa ulaştı
🇹🇷 Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 14 madalyayla tamamladı
➡️ Trendyol’un katkılarıyla hazırlanan… pic.twitter.com/ugNDzchj0i