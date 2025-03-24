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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma vesilesiyle düzenlenen iftar programında konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'nda konuşuyor.
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Spor, Sporda Haftanın Özeti

Sporda Haftanın Özeti

24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
Sporda Haftanın Özeti

Ankara
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