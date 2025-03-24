Ankara
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🇹🇷 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükseldi.— AA SPOR (@aa_spor) March 24, 2025
🏁 Çin Grand Prix'sini, McLaren’dan Oscar Piastri kazandı.
🏆 UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, Fransa, İspanya ve Portekiz yarı finalde
➡️ Trendyol’un katkılarıyla hazırlanan “Sporda Haftanın Özeti” ile gündemden habersiz… pic.twitter.com/hElYFWbVsG