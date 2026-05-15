Nesine 3. Lig play-off finalinin ilk maçı yarın yapılacak

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Çorluspor 1947, ilk turda Bursa Yıldırımspor'u, ikinci turda da Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek adını finale yazdırdı.

3. Lig 2. Grup temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor ise önce Silifke Belediyespor'u, daha sonra da Erciyes 38 Futbol'u saf dışı bıraktı.

Kazanan takım, Nesine 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek.

Bu arada play-off'un Üçüncü-Dördüncü Grup finalinde de 17 Mayıs Pazar günü Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK, İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

