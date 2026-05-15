Samsunspor, yarın sahasında Göztepe'yi konuk edecek

İlyas Gün
15 Mayıs 2026•Güncelleme: 15 Mayıs 2026
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Süper Lig'de 33 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor.
Samsun ekibi, Göztepe'yi yenerek ligi galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan müsabakayı Göztepe 2-0 kazanmıştı.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Emre Kılınç ve Bedirhan Çetin, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
Celil Yüksel ve Olivier Ntcham'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.