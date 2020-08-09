MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışı öncesi Kovid-19 vakası yaşandı.
Ankara
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Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.
Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.
Çekya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışı, bügün TSI 15.00'da başlayacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.