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Spor

MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Çekya'da yapılacak sezonun üçüncü yarışı öncesi Kovid-19 vakası yaşandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.08.2020
MotoGP'de bir kişide koronavirüs tespit edildi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Organizasyondan yapılan açıklamada, Dorna Sports takımında görev alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarını göstermeyen kişinin iki test sonucunun da pozitif çıktığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, söz konusu adı açıklanmayan kişi ve temasa geçtiklerinin karantinaya alındığı ve kontrol altında tutulacağı ifade edildi.

Çekya'da düzenlenecek sezonun üçüncü yarışı, bügün TSI 15.00'da başlayacak.

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