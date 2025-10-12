Dolar
Spor

Milli para halterci Besra Duman dünya 2'ncisi oldu

Dünya Para Halter Şampiyonası'nda Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Milli para halterci Besra Duman dünya 2'ncisi oldu

Ankara

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen organizasyonda podyuma çıkan Besra, 121 kiloluk kaldırışıyla 2. sırayı aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Besra, 2021'den sonra bir kez daha dünya 2'ncisi oldu.

