Fransa'da yolcu gemisindeki bir kişinin gastroenterit şüphesiyle ölmesi üzerine 1700 kişi karantinaya alındı Fransa'nın Bordeaux şehrine ulaşan gemide bir yolcunun gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı şüphesiyle ölümünün ardından 1700'den fazla yolcunun karantinaya alındığı bildirildi.

Yerel basının sağlık yetkililerinin açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, dün gece Fransa'nın Brest şehrinden Bordeaux'ya ulaşan Ambassador Cruise Line adlı yolcu gemisinde bir kişi gastroenterit şüphesiyle öldü.

Çoğunluğu İngiltere ve İrlanda vatandaşlarından oluşan bin 200'den fazla yolcunun yaklaşık 50'sinin mide ve bağırsak sorunu yaşadığı gemide olası bir virüs riskine karşı testler yapıldı.

Yetkililer gemideki sağlık sorununun hantavirüsle bağlantılı olmadığını söyledi.

Yolcuların yanı sıra 514 mürettebatın bulunduğu gemi, 6 Mayıs'ta Shetland Adaları'ndan yola çıkmış, Bordeaux'ya ulaşmadan önce Belfast, Liverpool ve Brest'te durmuştu.

Fransa'da 13 kişi hantavirüs nedeniyle karantinaya alınmıştı

Fransa'da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi ile hantavirüslü bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişi karantinaya alınmıştı.

Hükümet, Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüse karşı sağlık tedbirleri almıştı.

DSÖ, hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir pandemi riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.