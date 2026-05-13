İngiltere, hantavirüs salgınıyla bağlantılı 10 vatandaşını önleyici karantina kapsamında ülkeye getirecek

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin denizaşırı toprakları arasında yer alan Saint Helena ve Ascension adalarından getirilecek 10 kişinin gemide bulunan yolcular ya da doğrulanmış vakalarla temaslı sağlık personeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerin halihazırda izolasyonda bulunduğu, hiçbirinde semptom görülmediği ve İngiltere Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) yüksek riskli bulaşıcı hastalık ağı kapsamında gerekli uzman sağlık hizmetlerine erişebilmeleri amacıyla ülkeye getirileceği bildirildi.

Gemide bulunan yolcuların değerlendirme ve test süreçlerinin Merseyside bölgesindeki Arrowe Park Hastanesi'nde sürdüğü aktarılan açıklamada, yolcuların 72 saatlik izolasyon sürecinin 24 saatten fazlasını tamamladığına işaret edildi. Açıklamada, bu grupta 20 İngiliz vatandaşı, İngiltere'de yaşayan bir Alman vatandaşı ve bir Japon yolcunun bulunduğu, hastaneden taburcu edilecek kişilerin 45 güne kadar evlerinde izolasyona devam etmelerinin isteneceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UKHSA Baş Bilim yetkilisi Profesör Robin May de tahliye edilen kişilerin sağlıklı olduğunun ve semptomlarının olmadığının altını çizdi.

May, "Hem yolculara hem de kamuoyuna güçlü sağlık önlemlerinin yürürlükte olduğunu ve sürece dahil olan herkesin her aşamada destekleneceğini temin etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir pandemi riski görülmediğini bildirmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.