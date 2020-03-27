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Spor

Milli karateciler olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi.

Halil İbrahim Avşar   | 27.03.2020
Milli karateciler olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tokyo 2020'ye kota alan milli sporculardan Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş, AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, insan sağlığının önemine işaret etti. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Serap Özçelik, karatenin olimpiyatlara yeni dahil edildiğini hatırlatarak, "Karate tarihinde ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer alacaktı. Fakat bütün dünyayı saran virüs nedeniyle olimpiyatlar bir sene ertelendi. Biz de yıllardır bu hayali kuruyorduk. Karate ilk defa olimpiyatlarda yer alacaktı, biz ilk defa ülkemizi orada temsil edecektik ama insan sağlığı her şeyden önce geliyor." ifadelerini kullandı.

"Şu an bütün dünya bu durumda çaresiz." diyen milli sporcu, şunları söyledi:

"Benim de aklımda soru işareti vardı, acaba ertlense mi yoksa zamanında mı yapılsa daha iyi? Zamanında yapılsaydı biliyorsunuz herkes evinde, o yüzden pek verimli bir zaman olmayacaktı. Kondisyon, güç kuvvet açısından biraz düşüş yaşayacaktık ve oraya biraz öz güvensiz gidecektik. Bir sene ertelendi ve her şey sıfırdan başladı. Biz yeniden doğmuş gibi olimpiyatlara hazırlanacağız ve ülkemizi en iyi şekilde 2021'de Tokyo'da temsil edeceğiz."

Uğur Aktaş: "Herkesin sağlığını tehdit eden bir virüsle karşı karşıyayız"

Milli karateci Uğur Aktaş, koronavirüsün dünyada hızla yayıldığını ve herkesin sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek, "Bu sebeple 4 yılda bir yapılan, her sporcu, her ülke için çok büyük önem arz eden olimpiyatlar ertelendi. Karate branşı olarak ilk defa orada yer alacaktık, ülkemizi temsil edecektik. Olimpiyatların ertelendiği haberini aldık, biraz içimizde burukluk oldu fakat insan sağlığının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonu milli karateci, "Bu yüzden aslında çok da üzülmedik. Çünkü çok büyük bir problem ve dünya çapında yayılan, herkesin sağlığını ciddi anlamda tehdit eden bir virüs. Umuyorum ki bütün bu sorunlar en kısa zamanda hallolur. Bu sene yaşayamayacağımız heyecan bir sene sonrasına ertelendi. İnşallah o heyecanı orada en güzel şekilde yaşarız ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Vatandaşlara çağrıda da bulunan Uğur, "Sizlerden ricam; bu süreçte çok dikkat etmeniz, Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara uymanız, sadece kendinizi değil, etrafınızdaki herkesi düşünmeniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum." diye konuştu.

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