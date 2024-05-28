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Spor

Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 kotası aldı

Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.

Hüseyin Burak Demirer  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 kotası aldı

Ankara

Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.

Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.

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