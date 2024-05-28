Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 kotası aldı
Milli judocu Fidan Öğel, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı.
Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.