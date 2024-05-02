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Spor

İbrahim Tataroğlu, Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu seçildi

Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından verilen yılın en iyi ümit erkek sporcusu ödülünü aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
İbrahim Tataroğlu, Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu seçildi

Ankara

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, artı 100 kilo sıkletinde mücadele eden İbrahim, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.

18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.

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