İbrahim Tataroğlu, Avrupa'nın en iyi ümit erkek judocusu seçildi
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avrupa Judo Birliği (EJU) tarafından verilen yılın en iyi ümit erkek sporcusu ödülünü aldı.
Ankara
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, artı 100 kilo sıkletinde mücadele eden İbrahim, Avrupa'da 2023'ün en iyi ümit erkek judocusu seçildi.
18 yaşındaki sporcu, geçen yıl gençlerde dünya ikincisi, ümitlerde ise dünya şampiyonu ve Avrupa ikincisi olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.