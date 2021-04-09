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Spor

Milli halterci Rabia Kaya'dan bronz madalya

Milli halterci Rabia Kaya, koparmada 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Abdulkadir Karakaya   | 09.04.2021
Milli halterci Rabia Kaya'dan bronz madalya

İstanbul

Milli halterci Rabia Kaya, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın yedinci gününde milli sporcular podyuma çıktı.

Kadınlar 81 kiloda yarışan Rabia Kaya, koparmada 100 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Milli halterci, silkmede 120, toplamda ise 220 kiloya ulaştı ancak dereceye giremedi.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Dilara Uçan ise şampiyonayı madalyasız kapattı.

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