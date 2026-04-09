İstanbul'da "4 Şehir, 4 Mekan, 4 Akif" programı düzenlendi

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şahsiyeti ve istiklal mücadelesindeki rolünün ele alındığı panelde konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Küçük, "4 Şehir, 4 Mekan, 4 Akif" programının İstanbul ayağına ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyledi.

Küçük, Ankara'da başlayan programın Balıkesir'de "vahdet", Kastamonu'da "cesaret", Afyon'da "azimet" temalarıyla devam edeceğini belirterek, "Bu kavramlar bize milli mücadelenin kodlarını yeniden hatırlatmaktadır. Bizler bugün burada, İstanbul'da 'Payitahtta Esaret Günleri' başlığı altında, Akif'in işgal yıllarındaki o sarsılmaz iradesini ve edebi dehasını bir kez daha hissedeceğiz." dedi.

Panelin düzenlendiği İZÜ kampüsünün, Akif'in hem öğrencilik yaptığı hem de ders verdiği tarihi bir mekan olduğunu hatırlatan Küçük, bu mirası yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Panelde, Akif'in düşünce dünyası ve edebi mirasının uzman akademisyenler tarafından farklı yönleriyle ele alınacağını kaydeden Küçük, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'ndaki dizelerine atıfta bulunarak katılımcıları selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere programa katkı sunanlara teşekkür eden Arıcan, "Bir zamanlar bu ülkede Akif'i konuşmak, Akif'i anlatmak kolay değildi. Hele hele akademide konuşmak mümkün değildi. Akademide Akif'le ilgili tezlerin bile yazıldığı günler çok geç dönemlerdir. 1978'de Yazarlar Birliği kurulduğunda aslında yol haritası Mehmet Akif'i seçmişti. Bugün üniversitelerimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Mehmet Akif'in yeniden sahiplenildiği, külliyatının hazırlandığı ve artık farklı bir düzeyde konuşulduğu bir noktaya geldiğimiz için gerçekten hamdediyorum, şükrediyorum." diye konuştu.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise daha önce Mehmet Akif Ersoy ve Hasan Basri Çantay üzerine programlar düzenlediklerini aktararak, bu isimlerin Milli Mücadele'de aktif rol alan, ilim ve edebiyatı hayatlarıyla birleştiren şahsiyetler olduğunu vurguladı.

Milletlerin hafızasını oluşturan bu isimlerin hatırlanmasının önemine dikkati çeken Oğurlu, toplumların millet olabilmesi için ortak hafıza ve ülkü birliğine sahip olması gerektiğini belirtti.

Anadolu'nun tarihsel süreçte farklı kesimlerin katkısıyla şekillendiğini, bu sürecin uzun yıllara yayılan bir mayalanma olduğunu söyleyen Oğurlu, "Akif'in taşıdığı o büyük miras, sadece bir döneme değil, asırlara uzanan bir birikimin yansımasıdır. Akif'in şiirlerinde İslam dünyasının içinde bulunduğu gerilemeye dair derin bir sorgulama vardır. Onu yalnızca bir şair olarak değil, fikirleriyle de anlamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, şair ve yazar Beşir Ayvazoğlu "Balkan Harbi'nden Milli Mücadele'ye Mehmet Akif", Prof. Dr. Turan Koç "Sanatını aşan şair Mehmet Akif", Prof. Dr. Mehmet Samsakçı "İşgal döneminde Mehmet Akif'in yazı faaliyeti" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Programın sonunda Mehmet Öncel tarafından "Akif'in dilinden nağmeler" dinletisi sunuldu.