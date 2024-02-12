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Spor

Milli halterciler Cansu ve Gamze, Avrupa Şampiyonası'ndaki rekorlarını değerlendirdi

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ile 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi olan Gamze Altun, duygularını AA muhabirine anlattı.

Fatih Çakmak  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Milli halterciler Cansu ve Gamze, Avrupa Şampiyonası'ndaki rekorlarını değerlendirdi

Ankara

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda, koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kilo ile gümüş madalya alan, toplamda ise 163 kilo ile Avrupa rekoru kırarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olan Cansu Bektaş, madalya töreninin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dün size söylemiştim bugün rekorlar kıracağımı, son hakkımda 93'ü sakatlığımdan dolayı kaldıramadım, bileğim sakattı o yüzden daha da güzel dereceler elde edebilirdim ama bu rekorum ve derecemden de memnunum. Koparmada 75 kilo yaptım Avrupa rekoru zaten bendeydi, kendi rekorumu kırdım. Bunun için çok mutluyum bir dahaki yarışmalar için de yine söz veriyorum Avrupa ve dünya şampiyonu olmaya devam edeceğim."

Madalyalarını küçük kardeşi Çınar'a armağan ettiğini söyleyen Cansu, "Olimpiyat yılı olduğu için çok yoğun çalışıyorum, Çınar'ı pek göremedim o yüzden ona armağan ediyorum. Öncelikle bu madalyalardan ve rekordan dolayı çok mutluyum ama daha iyisini de yapmıştım kamplarda. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve tabii ki öncelikle tüm antrenörlerime teşekkür ediyorum. Yeni hedefim 2028 olimpiyatlarında şampiyon olmak." diye konuştu.

Gamze Altun: Yeni hedefim büyükler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün üstünde olmak

Şampiyonada silkmede 92 kilo ile 23 yaş altı Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan ve koparmada 65 kilo ile 5. olan toplamda ise 157 kilo ile gümüş madalyanın sahibi olan Gamze Altun ise 23 yaş altı gençler rekorunun önceden de kendisinde olduğunu belirterek, "Bugün 23 yaş altında kendi rekorumu kırdım, inşallah bir dahaki yarışmada büyükler rekorunu kırmayı hedefliyorum. Her yarışma benim için bir deneyimdi, bu yarışma da büyük bir tecrübe oldu." dedi.

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı kıl payı kaçırdığını ifade eden Gamze, "Bu sene hem altın madalyaya hem de yeni rekora ulaştım. Kamp sürecinde çok iyi hazırlanmıştım, ama yarışmada ne olacağı da belli olmuyor. Benim için çok güzel geçti o yüzden çok memnunum. Madalyalarımı öncelikle hocalarıma ve sonra da aileme armağan ediyorum. Yeni hedefim büyükler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün üstünde olmak." şeklinde konuştu.

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