Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Otomobil sporlarında 'Rally Bodrum' turnuvası yarın başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi.

Ali Ballı   | 09.04.2021
Otomobil sporlarında 'Rally Bodrum' turnuvası yarın başlıyor Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Otomobil sporlarında "Rally Bodrum" turnuvası yarın başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası öncesi sporcular bir araya geldi. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yarın başlayacak ralli öncesi pilotlar araçların sergilendiği Oasis AVM'deki meydanda buluştu. ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle yarın başlayacak ralli öncesi pilotlar araçların sergilendiği Oasis AVM'deki meydanda buluştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, yarışta Murat Ersönmez'in pilotluğunu yapacağı araçta yardımcı pilot olarak bulunacağını söyledi.

Heyecanlı bir yarışma beklediklerini belirten Aras, "Yarışmaya katılmaya karar verdim, güzel bir yarışma olacak. Yarışmada Çamlık-Kızılağaç ve Çiftlik-Etrim etapları yer alıyor. Buralar dünya harikası yerler. Sezon başında böyle kaliteli bir organizasyonun Bodrum'da yapılması bize de gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Pilot koçu Murat Bostancı, Bodrum'da yapılacak yarışma için heyecanlı olduğunu bildirdi.

Organizasyonun Bodrum'da yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Bostancı, "Testlerimizi İzmit'te yaptık, gayet başarılı geçti. Güzel bir yarış olacağını ümit ediyorum. Bodrum'da 27 yıl sonra ilk kez bir ralli düzenleniyor." diye konuştu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvasına 84 otomobil ve 168 sporcu mücadele edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılarının üçüncü partisi Libya'ya ulaştı
Brezilya'da bir günde Kovid-19'dan 3 bin 693 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 135 milyonu geçti
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 243 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Otomobil sporlarında 'Rally Bodrum' turnuvası yarın başlıyor

Otomobil sporlarında 'Rally Bodrum' turnuvası yarın başlıyor

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Antrenör baba Kano Milli Takım aday kampına çağrılan oğlunu yarışlara hazırlıyor

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla Valisi Tavlı: AA, ülkenin ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının en önemli örneği

Muğla Valisi Tavlı: AA, ülkenin ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışının en önemli örneği
Kanocu üç erkek kardeşin hedefi milli forma

Kanocu üç erkek kardeşin hedefi milli forma