Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da 2. oldu
Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da düzenlenen Memorial Josef Odlozil Yarışı'nda 110 metre engellide 2. sırayı elde etti.
Ankara
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mikdat'ın 110 metre engellide 13.78'lik derecesiyle 2. olduğu ifade edildi.
Mikdat Sevler, 3 Haziran'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışı'nda aynı kategoride 13.70 koşarak üçüncü olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.