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Spor

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da 2. oldu

Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da düzenlenen Memorial Josef Odlozil Yarışı'nda 110 metre engellide 2. sırayı elde etti.

Erkan Tiryaki  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Milli atlet Mikdat Sevler, Çekya'da 2. oldu

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mikdat'ın 110 metre engellide 13.78'lik derecesiyle 2. olduğu ifade edildi.

Mikdat Sevler, 3 Haziran'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışı'nda aynı kategoride 13.70 koşarak üçüncü olmuştu.

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