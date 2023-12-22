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Dünya

Çekya’da polis, 14 kişinin ölümüne neden olan üniversite saldırısının nedenini araştırıyor

Çekya’da polis, başkent Prag’daki Karls Üniversitesi’nde 14 kişinin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki saldırganın eylemi gerçekleştirme nedenini araştırıyor.

Aşkın Kıyağan  | 22.12.2023 - Güncelleme : 22.12.2023
Çekya’da polis, 14 kişinin ölümüne neden olan üniversite saldırısının nedenini araştırıyor

Prag

Başkentin merkezindeki Jan Palach Meydan’ında bulunan Felsefe Fakültesi'nde dün meydana gelen saldırıya ilişkin polis ve hükümet yetkilileri yeni açıklamalarda bulunurken, saldırının nedeninin hala araştırıldığını bildirildi.

Polis, 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyen 24 yaşındaki Çekyalının Prag’ın yakınlarındaki bir köyden geldiği ve üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, saldırganın daha sonra cansız bedenine ulaşıldığını ve intihar etmiş olabileceği bilgisini paylaştı.

Saldırganın babasının da aynı gün evinde ölü bulunduğuna dikkati çeken polis, şahsın geçmişteki benzer olayların etkisinde kalmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısı

Başbakan Petr Fiala, ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısı nedeniyle Bakanlar Kurulunun 23 Aralık’ı ulusal yas ilan ettiğini, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını söyledi.

Fiala, saldırının uluslararası herhangi bir terör oluşumuyla bağlantılı olmadığını da ifade etti.

Mağdurlara yönelik yardım kampanyalarının başlatıldığı ülkede Başbakan Fiala, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralılara gerekli ekonomik desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Kurbanlar arasında 3 yabancı öğrenci

İçişleri Bakanı Vıt Rakusan da 14 kurbanın 13’ünün kimliğinin tespit edildiğini, hayatını kaybeden öğrenciler arasında 3’ünün yabancı uyruklu olduğunun belirlendiğini aktardı.

Rakusan, olay yerinde çok sayıda silahın ele geçirildiğini, polisin vaktinde müdahalesiyle kurban sayısının artmasının önlendiğini dile getirdi.​​​​​​​

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