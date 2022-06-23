Dolar
17.37
Euro
18.26
Altın
1,833.13
ETH/USDT
1,112.40
BTC/USDT
20,662.00
BIST 100
2,581.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da ‘’Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri’’nde konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Spor

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Bursa'da hafta sonu yapılacak Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 90. defa düzenlenecek.

Erkan Tiryaki   | 23.06.2022
Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Ankara

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, en eski ulusal şampiyonalardan biri olan organizasyonun 25-26 Haziran'da Bursa'da Atıcılar Pisti'nde gerçekleşeceği aktarıldı.

İlk 1924 yılında yapılan Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın 1939 senesine kadar aralıksız düzenlendiği belirtildi. Bazı yıllar çeşitli sebeplerden dolayı yapılamayan ve bu sene 90. kez yapılacak şampiyonada ayrıca 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın tasnifinin de gerçekleşeceği kaydedildi.

Pist yürüyüşü ve çoklu branşların da dahil olduğu şampiyonada toplam 42 branşta madalyaların sahiplerini bulacağı bildirildi.

Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda ilk gün gerçekleşecek erkekler 100 metre mücadelesini birinci bitiren atletin, aynı zamanda Cezmi Or Kupası'nı da kazanmış sayılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Marmaris'teki yangının çıkışıyla ilgili bir kimliğimiz var, ilk kez 10 ton su atabilen Chinook kullanılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı
İklim değişimine bağlı aşırı sıcaklıkla ani yağışlar artabilir
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna tahılının ya da herhangi bir ürününün illegal şekilde satılmasına karşıyız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiltere Dışişleri Bakanı Truss'ı kabul etti

Benzer haberler

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası, 25-26 Haziran'da Bursa'da yapılacak

Atletizmde yılın geri kalanı dolu dolu geçecek

Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Down sendromlu milli atlet Emirhan, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Piste çıktıklarında rakip olan ikizler atletizmde başarıya koşmak istiyor

Piste çıktıklarında rakip olan ikizler atletizmde başarıya koşmak istiyor