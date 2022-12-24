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Spor

Hatay'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Salim Taş   | 24.12.2022
Hatay'da beraberlik Fotoğraf: Burak Milli / AA

Hatay

2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.

17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.

18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.

39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.

40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

50. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Serginho'nun sert şutunda, top az farkla dışarıya çıktı.

56. dakikada sol kanattaki Alper Uludağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kuwas'ın sol ayağıyla dar açıdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

75. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kevin Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.

85. dakikada sağ kanattan Adekugbe'nin ortasında Onur Ergün'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.

87. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1.

Mücadele, 1-1 sona erdi.

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