Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle mağlup etti

İstanbul
14. dakikada Sivasspor öne geçti. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Dia Saba'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
29. dakikada ev sahibi takım beraberlik fırsatını kullanamadı. Sağ kanattan gelişen atakta Fall, ceza sahasında boş pozisyondaki Ben Ouanes'in önüne pasını gönderdi. Ben Ouanes'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
39. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Koita'dan aldığı pasla Sivasspor ceza sahasında topla buluşan Ben Ouanes, sağ ayak içiyle köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
54. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan Ben Ouanes'in altıpas önüne gönderdiği topa Koita ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada yaşanan hava topu mücadelesinde boşta kalan meşin yuvarlağa altıpas önünde sert vuran Gradel fileleri havalandırdı: 1-2
70. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Tırpan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Fall uçarak topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmayı Sivasspor 2-1 kazandı.
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