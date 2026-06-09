Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci
Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.
Mutlu Demirtaştan
09 Haziran 2026•Güncelleme: 09 Haziran 2026
Fotoğraf: Metin Pala / AA
İSTANBUL
Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu.
ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.
İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti.
Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.
Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.
22 kupa ve seyirciler
Yapılan 22 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:
Dünya Kupası
Maç
Seyirci
Ortalama
1930 Uruguay
18
590,549
32,808
1934 İtalya
17
363,000
21,353
1938 Fransa
18
375,700
20,872
1950 Brezilya
22
1,045,246
47,511
1954 İsviçre
26
768,607
29,562
1958 İsveç
35
819,810
23,423
1962 Şili
32
893,172
27,912
1966 İngiltere
32
1,563,135
48,848
1970 Meksika
32
1,603,975
50,124
1974 Batı Almanya
38
1,865,753
49,099
1978 Arjantin
38
1,545,791
40,679
1982 İspanya
52
2,109,723
40,572
1986 Meksika
52
2,394,031
46,039
1990 İtalya
52
2,516,215
48,389
1994 ABD
52
3,587,538
68,991
1998 Fransa
64
2,785,100
43,517
2002 G.Kore-Japonya
64
2,705,197
42,269
2006 Almanya
64
3,359,439
52,491
2010 Güney Afrika
64
3,178,856
49,670
2014 Brezilya
64
3,429,876
53,592
2018 Rusya
64
3,031,768
47,371
2022 Katar
64
3,404,252
53,191
TOPLAM
964
43,936,730
45,577
Maracana Stadı'nın rekoru
Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.
Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.
Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.
Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci