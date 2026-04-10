Gençlerbirliği'nde "Volkan Demirel ile Süper Lig" inancı

Kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla Anadolu Ajansını ziyaret eden Ardıç, Ankara Spor Haberleri Müdürlüğünde gazetecilerle bir araya geldi.

Ardıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 106 yıl önce kurulan Anadolu Ajansını, Cumhuriyetle yaşıt bir spor kulübünün temsilcisi olarak ziyaret etmekten büyük onur duyduğunu vurguladı.

Kulübün saha içinde ve saha dışında zorlu bir süreçten geçtiğini aktaran Ardıç, kırmızı-siyahlı camianın önemli dayanışma örneği sergilediğini dile getirdi.

Yönetim kurulunun ve özellikle başkan Arda Çakmak'ın kulübün ekonomik yapısına ve mali disipline çok önem verdiğini anlatan Ardıç, "Öncelikle saha dışından bahsetmek istiyorum, iyi giden tabloyu suistimal adına yapılan birtakım çalışmalar var. Sadece saha içinde değil, saha dışında da camia bazında çok büyük sınavlar veriyoruz. Emek kavramına inanan, güvenen bir insanım. İçeride verilen emeği net görebiliyorum. Kulübümüzün malzemecisi, personeli, futbolcusu, teknik heyeti, yöneticisi, yemekhanedeki ağabeylerimiz, herkes inanılmaz emek sarf ediyor. Bu emeklerin sonunda mutlaka güzel günlerin bizi beklediğini söyleyebilirim." dedi.

Sportif başarının ve saha sonuçlarının önemine işaret eden Ardıç, "Sportif başarı gelmedikten sonra maalesef diğer çalışmalar pek karşılık görmüyor. Futbolcu grubu ve teknik heyet, başarıyı sağlayabilecek güçte. Sonunda kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin "öncü kulüp" olduğunu, tarihi boyunca kültürüyle ve kazandırdığı oyuncularla Türk futbolunu ileri taşıdığını ifade eden Ardıç, "Gençlerbirliği her zaman en üst klasmanda olacaktır." diye konuştu.

“Volkan Demirel çok güçlü bir figür”

Ertuğrul Beray Ardıç, kırmızı-siyahlılarda bu sezon teknik direktörlük görevine ikinci kez getirilen Volkan Demirel'in saha kenarında liderlik anlamında "güçlü bir figür" olduğunu ifade etti.

"Volkan Demirel öncelikle çok güçlü bir figür. Sahanın kenarında, yedek kulübesinin önünde güven veriyor." değerlendirmesini yapan Ardıç, şöyle devam etti:

"Sağ olsun inanılmaz fedakarlık yapıyor. Volkan hoca ile iletişime geçtiğimiz zaman bizden bir talebi, şartı olmadı. Özellikle de oyuncu grubunun Volkan hocanın liderliğine, futbola bakış açısına, futbol hayatında daha önceki kazanımlarına büyük saygısı var. Bu nedenle de Volkan hocaya dair özel istekleri vardı. Volkan hoca geldi, anlaştık, imzayı attı ve 'Allah'ım sana şükürler olsun, geri döndüm.' dedi."

Kulübün adındaki "birliğe" dikkati çeken ve birlikteliğin takımı hedefe ulaştıracağına inandığını dile getiren Ardıç, "Volkan Demirel'in yaptıkları, yapabilecekleri, potansiyeli ortada. Volkan hocaya dair içimize sinmeyen en ufak bir şey olmadı. Oyuncularımız Volkan hoca ile mutlu, ona büyük saygı duyuyorlar. Takım içerisinde çoğu oyuncu, Volkan Demirel gibi başarılı olmak istiyor. Bize sahada liderlik edebilecek birisi lazımdı, o da Volkan hocadan başkası olamazdı. Biz bir yolculuktaysak, geminin kaptanının da Volkan Demirel olması gerekiyordu." diyerek sözlerini tamamladı.