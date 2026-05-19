BM, yüksek enerji fiyatları nedeniyle küresel ekonomik büyümede yavaşlama bekliyor Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kuruluşu (UNCTAD), küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,6 seviyesine yavaşlayacağını öngörürken, dünya ekonomisinin daha kırılgan bir döneme ilerlediği uyarısında bulundu.

UNCTAD'ın yayımlanan son analizine göre, küresel ekonomik büyüme gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi üretim artışı ve yapay zeka kaynaklı yatırımlarla bu yıla dirençli başladı ancak ticaret, gıda ve finans sektöründeki şokların etkisiyle yeni bir sınavla karşı karşıya bulunuyor.

Küresel ekonomi, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle, arz kesintilerinin yaşandığı ilk aşamadan, uzun süren belirsizliğin kıtlıklara ve daha geniş çaplı finansal gerilime yol açabileceği daha kırılgan bir döneme doğru ilerliyor.

Jeopolitik riskler artık küresel ekonomi için istikrarsızlığın başlıca kaynağı haline geliyor.

Bu kapsamda, yüksek enerji fiyatları, ulaşım kesintileri, piyasa oynaklığı ve finansal güvenli varlık arayışının yatırım ve talebi olumsuz etkilemesine bağlı olarak küresel büyümenin 2025'teki yüzde 2,9'dan bu yıl yüzde 2,6 seviyesine yavaşlayacağı öngörülüyor.

Bu durum özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde daha belirgin baskı oluşturuyor. Bu ülkelerin birçoğu, yakıt, gıda ve gübre faturalarının artmasıyla karşı karşıya kalırken, aynı zamanda kur baskısı, daha sıkı finansman koşulları ve zayıflayan yatırımcı güveni ile de mücadele ediyor.