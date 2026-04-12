Galatasaray, şampiyonluk yarışında "yara" aldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.
Can Öcal
12 Nisan 2026•Güncelleme: 12 Nisan 2026
İstanbul
Süper Lig'de sezondaki 28 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 67 puanla liderlik koltuğunda girdi. Galatasaray, RAMS Park'ta 34 puanlı Kocaelispor'u ağırladı.
9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.
[1/28] Trendyol Süper Lig'in 29.. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı
[2/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (sağda) ile Kocaelispor oyuncusu Habib Keita (8) mücadele etti.
[3/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[4/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[5/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncusu Bruno Petkovic (9) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[6/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[7/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) ile Kocaelispor oyuncusu Habib Keita (solda) mücadele etti.
[8/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Gabriel Sara (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana (sağda) mücadele etti.
[9/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Maç öncesinde tribüne, "İnsanlık Bir Olsun Siyonizm Yok Olsun" yazılı pankart asıldı.
[10/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı (sağda) ile Kocaelispor oyuncusu Serdar Dursun (solda) mücadele etti.
[11/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smolcic (sağda) mücadele etti.
[12/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira (sol 3), hakemin kararına itiraz etti.
[13/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) karşılaşmada görev aldı.
[14/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) karşılaşmada görev aldı.
[15/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smlocic (sağda) mücadele etti.
[16/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Maç öncesinde tribüne, "İnsanlık Bir Olsun Siyonizm Yok Olsun" yazılı pankart asıldı.
[17/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşma öncesi skor tabelasına hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun fotoğrafı yansıtıldı.
[18/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[19/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[20/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[21/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[22/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
[23/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[24/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (solda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.
[25/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (sol 2) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.
[26/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Leroy Sane de görev aldı.
[27/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smolcic (sağda) mücadele etti.
[28/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan (20) karşılaşmada görev aldı.
[1/28] Trendyol Süper Lig'in 29.. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı
[2/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (sağda) ile Kocaelispor oyuncusu Habib Keita (8) mücadele etti.
[3/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[4/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[5/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncusu Bruno Petkovic (9) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[6/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Kocaelispor oyuncuları gol sevinci yaşadı.
[7/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) ile Kocaelispor oyuncusu Habib Keita (solda) mücadele etti.
[8/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Gabriel Sara (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Manuel Luis da Silva Cafumana (sağda) mücadele etti.
[9/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Maç öncesinde tribüne, "İnsanlık Bir Olsun Siyonizm Yok Olsun" yazılı pankart asıldı.
[10/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Abdülkerim Bardakcı (sağda) ile Kocaelispor oyuncusu Serdar Dursun (solda) mücadele etti.
[11/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smolcic (sağda) mücadele etti.
[12/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira (sol 3), hakemin kararına itiraz etti.
[13/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) karşılaşmada görev aldı.
[14/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (53) karşılaşmada görev aldı.
[15/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smlocic (sağda) mücadele etti.
[16/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Maç öncesinde tribüne, "İnsanlık Bir Olsun Siyonizm Yok Olsun" yazılı pankart asıldı.
[17/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşma öncesi skor tabelasına hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun fotoğrafı yansıtıldı.
[18/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[19/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[20/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[21/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (10) attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.
[22/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetti.
[23/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane, attığı golün ardından sevinç yaşadı.
[24/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (solda) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.
[25/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu Leroy Sane (sol 2) attığı golün ardından takım arkadaşları ile sevinç yaşadı.
[26/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Karşılaşmada Galatasaray oyuncusu Leroy Sane de görev aldı.
[27/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor, RAMS Park’ta karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Barış Alper Yılmaz (solda) ile Kocaelispor oyuncusu Hrvoje Smolcic (sağda) mücadele etti.
[28/28] Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor takımları RAMS Park’ta karşılaştı. Galatasaray oyuncusu İlkay Gündoğan (20) karşılaşmada görev aldı.
28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.
72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.
77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.
84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Sane 7. golünü attı
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, bu sezon 7. kez gol atma sevinci yaşadı.
Sezon başında kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 23. maçına çıktı. Toplamda sarı-kırmızılı formayı 37 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, Kocelispor ağlarını havalandırarak gol sayısını 7'ye taşıdı.
Fenerbahçe, 2 puan yaklaştı
Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye indi.
Sarı-kırmızılılar, ligin 29. haftasına Fenerbahçe ve Trabzonspor'un dörder puan önünde lider girdi.
Maçlarını daha önce oynayan bordo-mavililer, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalırken sarı-lacivertliler, konuk olduğu Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla farkı 1'e Trabzonspor ise 3'e indirdi.
Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, liderliğini korusa da Fenerbahçe'nin farkı 2'ye indirmesine engel olamadı. Trabzonspor ile fark 4 olarak kaldı.
Sahasında 4 maç sonra puan kaybetti
Sarı-kırmızılıların Süper Lig'de iç sahadaki 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
İç sahadaki son puan kaybını 18. haftada 1-1 beraberlikle sonuçlanan Gaziantep FK mücadelesinde yaşayan "Cimbom" sonrasında sırasıyla Zecorner Kayserispor'u 4-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Corendon Alanyaspor'u 3-1, RAMS Başakşehir'i ise 3-0 mağlup etti.
Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, iç sahadaki kazanma serisini sürdüremedi.
Kocaelispor'u son 3 maçta da yenemedi
Galatasaray, bu sezon Kocaelispor ile yaptığı 3 maçtan sadece 1 puan çıkartabildi.
Süper Lig'e 16 yıl sonra dönen yeşil-siyahlılara ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sahasında ise üstünlüğünü koruyamadı ve 1-1 berabere kaldı.
Kocaelispor'un Süper Lig'e veda ettiği 2008-09 sezonundaki son maçı 5-2 kaybeden Galatasaray, böylece rakibi karşısında son 3 lig müsabakasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alarak galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligde son 33 iç saha maçında yenilmedi
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 33 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 26. galibiyetini aldı. "Cimbom" bu süreçte 7. kez berabere kaldı.
Tayfur Bingöl: "Sahada elimizden geleni yaptık"
Kocaelispor'da oyunculardan Tayfur Bingöl, maç öncesi oluşan gerginliğin motivasyonlarını yükselttiğini söyledi.
Tayfur Bingöl, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kendileri için 1 puanın çok güzel olduğunu aktaran Tayfur, "Petkovic'e çok güzel bir asist yaptım. O da güzel değerlendirdi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım. Güçlerini birliyorduk. Selçuk İnan hocamıza, teknik ekibe ve başkanımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir puandı." ifadelerini kullandı.
Tayfur Bingöl, maç öncesi Galatasaray'ın yaptığı açıklamaların kendilerini motive ettiğini aktararak "Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerginliğin artması da bizi kötü etkilemedi. Bu tür şeyler motivasyonumuzu yükseltir. Galatasaray'a da başarılar dilerim." diye konuştu.