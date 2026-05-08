Galatasaray ile Antalyaspor 60. randevuda Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçta sarı-kırmızılılar 38, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 119 golüne, Akdeniz ekibi 50 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 19 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 19 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 45 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 19 maçta fileleri 10 kez havalandırabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, son 7 maçı kazandı

Galatasaray, Akdeniz temsilcisiyle yaptığı son 7 maçı da galibiyetle tamamladı.

Antalyaspor karşısında son puan kaybını 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında 1-1'lik skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 lig müsabakasını da kazandı. Galatasaray, bu süreçte 18 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

İstanbul'daki maçlar

İki takımın İstanbul'da yaptığı 29 maçta, Galatasaray rakibine karşı büyük üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahipliğindeki müsabakalarda 19 galibiyet elde etti. Antalyaspor'un 4 kez kazanabildiği rekabette 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yaptığı son 14 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Akdeniz temsilcisine iç sahada son olarak Mayıs 2010'da yenilen "Cimbom" sonrasındaki müsabakalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın İstanbul'daki 62 golüne, Antalya ekibi 25 golle karşılık verdi.