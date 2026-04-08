Galatasaray, Göztepe'yi 3 golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta ertelenen maçta Galatasaray, Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Sane'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, altıpasta iyi yükselen Barış Alper Yılmaz kafayla topu ağlarla buluşturdu.

[1/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe takımı oyuncuları attıkları gol sonrası sevinç yaşadı. [2/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'ın (53) kafa vuruşu golle sonuçlandı. [13/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Göztepe oyuncusu Taha Altıkardeş (4) ile Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır (1) mücadele etti. [14/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Galatsaray oyuncuları seremoniye hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve Romanya Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu için "Seni Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı. [15/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Galatsaray oyuncuları seremoniye hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve Romanya Milli Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu için "Seni Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı. [16/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov (solda) ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk (sağda) fotoğraf çektirdi. [17/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncular yedikleri gol sonrası üzüntü yaşadı. [18/18] Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray, ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaraylı oyuncular yedikleri gol sonrası üzüntü yaşadı. 10. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sane'nin uzun pasında ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Salli'nin ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi. Altıpas üzerine yükselen topa müdahale eden Asprilla'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada Sallai'den topu kapan Arda Okan Kurtulan, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.

19. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın soldan ortasında savunmada Godoi'nin ayağından seken top, kaleci Lis'in üzerinden ağlarla buluştu: 0-2

30. dakikada Sane'nin ara pasıyla topla buluşan Sallai'nin ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Sol kanatta Miroshi'nin ortasında, altıpas içerisinde iyi yükselen Juan kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2

56. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Miroshi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında, Cherni'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

75. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sara'nın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Lemina kafayla topu filelere gönderdi: 1-3

83. dakikada Göztepe'de orta saha önünden topu kapan Krastev'in ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda, savunmadan seken top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Bu arada Galatasaraylı futbolcular, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu andı. Futbolcular, üzerinde "Seni unutmayacağız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesinde Lucescu'nun vefatı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Bu zamana geldiğimizde '4 puan önde olacaksınız.' deselerdi tabii ki bu bizim için cazip bir şey olurdu

Galatasaray için önemli bir gece olduğunu aktaran Buruk, CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.

Süper Lig'de 4 puan farkla zirvede olduklarını aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"Bu zamana geldiğimizde '4 puan önde olacaksınız.' deselerdi tabii ki bu bizim için cazip bir şey olurdu. Bugün maç öncesi bunu yakalama şansımız vardı ve yakaladık. Şampiyonluk yarışında iki rakibimiz var. Biriyle oynadık. Beşiktaş deplasmanını geçtik. Kendi sahamızda Fenerbahçe'yle oynayacağız ama ondan önce oynayacağımız 2 tane çok önemli lig maçı var. Fenerbahçe derbisine kadar da bence en doğru şekilde buna hazırlanacağız."

İkinci yarıda rakibin bulduğu golden sonra birkaç dakika panik yaptıklarını belirten Buruk, şunları kaydetti:

“Burada da rakibimize fırsat verdik. Rakibimiz direkt oyun oynayan, yan ortaları yapan bir ekip. Yediğimiz golü de bu şekilde yedik. Hem taç atışında hem duran toplarda topu sizin ceza sahanıza indirmeye çalışan bir takım. Göztepe seyircisi burada her zaman takımını pozitif yönde desteklemiştir. İkinci yarı oyuna takımlarıyla birlikte girince bizim için zorlu 10 dakikalık bir bölüm oldu. Üçüncü golü bulduktan sonra daha rahat bir maç oldu ama ikinci yarıya baktığımızda bireysel hataların çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Rakibimize verdiğimiz pozisyonların birkaç tanesinde de hatalarımız oldu ama hem topla doğru bir şekilde oynadık hem rakip kaleye doğru bir şekilde gittik. Önemli aksiyonlarımız da oldu. Kritik, önemli bir galibiyet. Bunun için çok mutluyum. Birçok oyuncuyu bir önceki maçtan değiştirdiğimiz oldu. Tabii ki sakatlıklar, yorgunluklar, milli takım dönüşü... Trabzon'da ilk yarı oynadığımız oyun ve ikinci yarı oynadığımız oyun arasında farklılıklar vardı. Bugün de maça iyi başladık ve zorlu bir deplasmandan 3 puanla ayrıldık.”

"Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor"

Okan Buruk, müsabakalardan önce kadrolarının sızdırıldığını ileri sürerek, şunları söyledi:

"Bazen içerideki oyuncuların üstüne de suç atmaya çalışıyorlar. Mesela Metehan'ın adı burada çok geçiyor. Metehan 3-4 aydır yoktu ama bizim devamlı kadrolarımız çıkıyor. En son maçın kadrosunu sızdıran, içeriden alan, bununla ilgili içeride de önemli bir şey yapacağız. Gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir hainlik yapılıyor. Burada haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek, kadroyu sızdırmak bunun Galatasaray takımına yapılacak bir kötülük olduğunu ve rakiplerimizin buna göre hazırlandığını söylemek isterim. Çünkü bugünkü kadro hiç beklenmeyen bir kadro. Bazen beklenen kadrolar var. Burada hemfikirim. Buna da saygı duyuyorum. İçeride oyuncularla da bunu konuşacağız. Bunu ortaya çıkarıp, bizi de kim satıyorsa içeride takımını kim satıyorsa, onu da ortaya çıkartıp buna bir önlem almamız gerekiyor. Böyle bir ilk 11'in çıkması imkansız bir şeydi. Bazı maçlar dediğim gibi tahmin edilebilir, içeriden de haber alınabilir. Buna saygı duyarım ama Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Son antrenman ilk 11'i belli etmeyeceğiz. Ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. Ya da o içerideki haini veya hainleri bulacağız. Buna bir çözüm arayacağız. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İçeride Galatasaray takımına zarar verip Galatasaray'ın kadrosunun sızmasını sağlayan hainler var."

Tecrübeli teknik adam, takımdaki değişikliklere ilişkin soruya, şöyle cevap verdi:

"Sakatlıklar var. Yunus'un sakatlığı var, antrenmana çıkmadı ama bugün kadroya aldık. 'Çok ihtiyaç olursa kullanırız.' dedik. Lang biliyorsunuz parmağı koptu. Trabzon maçında oynadı. Bugün çok temaslı bir maç olduğu için özellikle Lang'ın yerine o fiziksel mücadeleyi verebilecek Sallai'yi tercih etmek istedim. Torreira yine Trabzon maçında arka adalesi ağrıdığı için devre arasında oyundan çıkmıştı. Burada da bugün bir savunma oyuncuyla başlamak istedim ve Lemina ile başladık. Yanına da İlkay ve yine Asprilla'yı kullanmak istedim. Çünkü bloklar arası topla buluşmak ve o topun bizde kalması önemliydi. Bunu da genel olarak iyi yaptık. Onun dışında Barış'ı merkeze çektik. Barış'ın hızından yararlanmak istedik. Çünkü savunmada özellikle yavaş bir oyuncuya karşı oynayacaktı. Hızı önemliydi. Eren ve Jakobs değişikliğini birçok maçta yapıyoruz."

Okan Buruk, Nijeryalı golcü oyuncu Victor Osimhen'in ne zaman takımına döneceğine yönelik soruya ise "Osimhen koşulara başladı. Hafta sonu için dönüşü zor olacaktır ama bir sonraki hafta oynayacağımız Gençlerbirliği maçında, şartlar uygun olursa, kadroda yer alabilir diye düşünüyorum. Belki onu da atlayıp Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakmak lazım." cevabını verdi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum

Bulgar teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakayı iki bölüm şeklinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlk yarıda Galatasaray'a gereğinden fazla saygı gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok büyük bir baskı altında maça başladık ve istediklerimizi maalesef oyunun bu kısmında sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmaya başladık. Daha agresif ve tempolu oynadık. Oyunun bu bölümünde çok fazla pozisyon bulduk. Gol attık ve golün ardından yakaladığımız önemli pozisyonlar var ama maalesef bunları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda bu golleri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun dışında takımımın 2 duran top golü yemesinden mutlu değilim. Bizim kalitemizde bir takım için kabul edilir bir durum değil. Şimdi önümüze bakmalıyız. Çünkü bizim bir hayalimiz var. Hayalimiz olan Avrupa hedefini kovalamak için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz."

Avrupa'ya gitme adına iyi bir pozisyonda olduklarını aktaran Stoilov, "Çünkü ben 5. takımın Avrupa'ya gideceğine inanıyorum. Bizim sadece bugün maçın ikinci yarısındaki oyunumuzu sürdürmemiz ve bunu bütün maçlara yaymamız gerekiyor. Bu şekilde problemi çözeceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.