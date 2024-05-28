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Spor

"Filenin Sultanları"nın ABD kadrosu açıklandı

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ABD'de oynanacak 2. haftasında mücadelede edecek A Milli Kadın Takımı'nda İlkin Aydın'ın yerine Eda Erdem Dündar kadroya dahil edildi.

Musa Samur  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
"Filenin Sultanları"nın ABD kadrosu açıklandı

Ankara

Voleybol Milletler Ligi'nin ABD etabında mücadele edecek A Milli Kadın Takımı kadrosu açıklandı.

Teksas eyaletinin Arlington kentinde organize edilecek 2. hafta mücadelesinde "Filenin Sultanları"nda kadroda İlkin Aydın'a yer verilmezken kaptan Eda Erdem Dündar takıma dahil edildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.


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