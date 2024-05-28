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Spor, Futbol

Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, Avrupa'da en fazla lig şampiyonluğu yaşayan takımlar arasında bulunuyor.

Fatih Erel  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Galatasaray, 24. lig şampiyonluğuyla Avrupa'da ilk 10'da Fotoğraf: Cemal Yurttaş - AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkelerin liglerinde en çok şampiyonluk yaşayan 10. takım konumunda.

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 ile bunları takip eden Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan ilk 10 takım arasında Galatasaray da yer aldı.

UEFA ülke sıralamasında 9. basamakta yer alan Türkiye'de Galatasaray'ın 24, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 7, Başakşehir ve Bursaspor'un da birer lig şampiyonluğu bulunuyor.

Benfica, 38 şampiyonlukla zirvede

Portekiz'den Benfica, Avrupa'nın ilk 10 ligi içinde en fazla şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip.

Benfica, Portekiz liginde toplamda 38 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

İspanya'dan Real Madrid, İtalya'dan Juventus ve Hollanda'dan Ajax, 36'şar şampiyonlukla Benfica'yı takip etti.

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