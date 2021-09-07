Dolar
8.31
Euro
9.86
Altın
1,814.09
ETH/USDT
3,774.20
BTC/USDT
51,211.00
BIST 100
1,471.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da TİM ile THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.
logo
Spor

'Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya

"Filenin Efeleri" 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 07.09.2021
'Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya

İstanbul

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında yarın Finlandiya ile karşılaşacak.

Finlandiya'nın Tampere kentindeki Hakametsa Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

"Filenin Efeleri" grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda çıktığı ilk 3 karşılaşmada Rusya, İspanya ve Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek 8'li finallere kalmayı garantileyen "Filenin Efeleri", son müsabakasında ise Hollanda'ya mağlup oldu.

Grup müsabakaları sonunda ilk 4 sırada yer alan 16 ekip, 8'li finallere yükselecek. Türkiye, bu turda çapraz eşleşme usulüne göre A Grubu'ndan bir takım ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Millilerin 8'li final karşılaşması, Polonya'da oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Küresel adaletsizliğin yeni göstergesi: Kovid-19 aşı uygulamalarında Afrika en geride kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü bildirdi
Tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak

Benzer haberler

'Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya

'Filenin Efeleri'nin rakibi Finlandiya

A Milli Erkek Voleybol Takımı grupta ilk mağlubiyetini aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Filenin Efeleri'ne tebrik telefonu

'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi

'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi
"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü

"Filenin Sultanları" Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez kürsü gördü
2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalyanın sahibi oldu

2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalyanın sahibi oldu