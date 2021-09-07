Dolar
8.31
Euro
9.87
Altın
1,814.03
ETH/USDT
3,774.20
BTC/USDT
51,366.00
BIST 100
1,471.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'da TİM ile THY Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı

UEFA, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle statlara girişi yasaklanan misafir takım seyircileri için tribünde yüzde 5 oranında yer ayrılacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.09.2021
UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı

Ankara

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, UEFA Oyuna Dönüş Protokolü'nde güncellemeye gitti. Değişiklik kapsamında aşılarını tamamlamış veya Kovid-19'u atlatmış kişilerin, başka bir teste tabi tutulmadan UEFA organizasyonlarına girmesine izin verildi.

Ulusal ya da yerel makamlarca uygulanan önlemlerin çiğnenmemesi koşuluyla kulüplerin, misafir seyirciler için izin verilen tribün kapasitesinin yüzde 5'i kadar yer ayıracağı belirtildi.

Ayrıca maçlara daha fazla basın mensubunun katılabilmesi amacıyla açık çalışma alanlarındaki zorunlu mesafe kuralı da kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'a yakalanan Gülser Yıldız: Keşke aşımı olsaydım
Küresel adaletsizliğin yeni göstergesi: Kovid-19 aşı uygulamalarında Afrika en geride kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü bildirdi
Tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor
Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL'in süresi uzatılacak

Benzer haberler

UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı

UEFA misafir seyirci yasağını kaldırdı

Tercihe bağlı 12 yaş ve üzeri üstü çocuklar da aşılarını yaptırıyor

G20 Sağlık Bakanları toplantısı 'Roma Bildirisi'nin kabulü ile sona erdi

UEFA Başkanı Ceferin Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifine karşı çıktı

UEFA Başkanı Ceferin Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi teklifine karşı çıktı
THY'den yolculara PCR testi hatırlatması

THY'den yolculara PCR testi hatırlatması
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı